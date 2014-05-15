تراجع أرباح بيت التمويل الخليجي البحريني 79% في الربع/1

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبيت التمويل الخليجي البحريني اليوم الخميس هبوط الأرباح الفصلية 79 بالمئة إلى 306 آلاف دولار في الربع الأول من العام مقابل 1.5 مليون دولار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية سهم البنك الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بلغت 0.01 سنت في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقابل ربحية قدرها 0.083 سنت في الفترة المناظرة من العام الماضي.