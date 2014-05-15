خسائر ميادين الكويتية تتراجع 3% في الربع/1

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة الوطنية للميادين الكويتية تراجع الخسائر ثلاثة بالمئة لتصل إلى 739 ألف دينار (2.6 مليون دولار) في الربع الأول من العام من 766 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي أعلنت اليوم الخميس في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن خسارة السهم بلغت 0.74 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقابل خسارة قدرها 0.81 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي.