أرباح مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية ترتفع 7% في الربع/1

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية ارتفاع الأرباح سبعة بالمئة في الربع الأول من العام إلى خمسة ملايين دينار (17.9 مليون دولار) مقابل 4.7 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الخميس أن ربحية السهم بلغت أربعة فلوس في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقابل 3.7 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي. والدينار الكويتي ألف فلس.