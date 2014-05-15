إيفا فنادق الكويتية تتكبد خسارة في الربع/1

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - تكبدت إيفا فنادق الكويتية خسارة قدرها ثلاث ملايين دينار (10.7 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع أرباح قدرها ستة ملايين دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الخميس أن خسارة السهم بلغت 4.86 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقابل ربحية قدرها 11.4 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي.