Tue 8 Aug 2017 | 23:32 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

إيفا فنادق الكويتية تتكبد خسارة في الربع/1

Thu May 15, 2014 12:39pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - تكبدت إيفا فنادق الكويتية خسارة قدرها ثلاث ملايين دينار (10.7 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع أرباح قدرها ستة ملايين دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الخميس أن خسارة السهم بلغت 4.86 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقابل ربحية قدرها 11.4 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي.

والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2812 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 