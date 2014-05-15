أرباح كابلات الكويتية تقفز 189% في الربع/1

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - قفزت أرباح شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (كابلات) الكويتية 189 في المئة في الربع الأول لتصل إلى 6.8 مليون دينار مقابل 2.35 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم الواحد بلغت 32 فلسا في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل 11 فلسا في الفترة المناظرة من العام الماضي.