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إيفا الكويتية تتكبد خسائر في الربع/1

Wed May 21, 2014 6:01am GMT
 
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الكويت 21 مايو أيار (رويترز) - منيت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) الكويتية بخسائر قدرها 1.9 مليون دينار (6.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون دينار قبل عام.

وأوضح بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن خسارة السهم بلغت 2.8 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقارنة مع ربحية للسهم قدرها 2.5 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي.

والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2811 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 