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خسائر المدينة الكويتية تتفاقم في الربع/1

Tue May 27, 2014 8:07am GMT
 
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الكويت 27 مايو أيار (رويترز) - تفاقمت خسائر شركة المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية وبلغت 7.1 مليون دينار (25.2 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع 1.5 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن خسارة السهم بلغت 18.21 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقابل 3.97 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي.

(الدولار = 0.2818 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 