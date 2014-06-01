مجموعة الأوراق المالية الكويتية تتحول للربحية

الكويت أول يونيو حزيران (رويترز) - تحولت مجموعة الأوراق المالية الكويتية للربحية وحققت 3.4 مليون دينار (12.1 مليون دولار) في السنة المالية المنتهية 31 مارس آذار مقابل خسارة قدرها 4.7 مليون دينار في السنة السابقة.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت 13.3 فلس في سنتها المالية الأخيرة مقابل خسارة للسهم قدرها 18.3 فلس في السنة المالية السابقة.