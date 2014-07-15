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أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 8% في الربع/2

Tue Jul 15, 2014 12:19pm GMT
 
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الكويت 15 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت أرباح بنك الخليج الكويتي 7.8 في المئة إلى 6.9 مليون دينار (24.5 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 6.4 مليون دينار قبل عام طبقا لحسابات رويترز.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه اليوم الثلاثاء إنه حقق 15.6 مليون دينار أرباحا في النصف الأول من 2014 مقابل 14.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وكان البنك حقق 8.73 مليون دينار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 7.935 مليون في الربع الأول من 2013.

(الدولار = 0.2819 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 