مقدمة 1-أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 8% في الربع/2

(لإضافة تفاصيل وتعليق الرئيس التنفيذي)

الكويت 15 يوليو تموز (رويترز) - تظهر حسابات لرويترز ارتفاع أرباح بنك الخليج الكويتي 7.8 بالمئة إلى 6.9 مليون دينار (24.5 مليون دولار) في الربع الثاني من العام.

وقال البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه اليوم الثلاثاء إنه حقق 15.6 مليون دينار أرباحا في النصف الأول من 2014 مقابل 14.3 مليون في الفترة ذاتها من 2013.

وأضاف البيان "واصل البنك استراتيجيته الرامية إلى بناء ميزانية عمومية قوية بزيادة مخصصاته العامة الاحترازية إلى 173 مليون دينار وخفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 5.1 في المئة."

وزاد البنك إجمالي نسبة التغطية للقروض غير المنتظمة إلى أكثر من 225 بالمئة.

وقال سيزار جونزاليس بوينو الرئيس التنفيذي للبنك في البيان "النتائج التي تحققت خلال النصف الأول من العام تعكس قدرة بنك الخليج على النمو وتحسين إيراداته في سوق يتسم بدرجة عالية من المنافسة."

وقال إن قروض البنك شهدت نموا بواقع 16.7 بالمئة وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 5.1 بالمئة "لتواصل اتجاهها النزولي بحيث أصبحت تقترب من الرقم المقبول على المدى الطويل."