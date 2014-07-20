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نمو أرباح البنك الأهلي الكويتي 11% في النصف/1

Sun Jul 20, 2014 8:58am GMT
 
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القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد نمو صافي الربح 10.6 بالمئة في النصف الأول من 2014.

وبلغ صافي ربح البنك 19.074 مليون دينار (67.9 مليون دولار) في ستة أشهر مقابل 17.247 مليون قبل عام.

وفي الربع الثاني من العام زادت الأرباح 7.6 بالمئة إلى 10.948 مليون دينار من 10.174 مليون.

(الدولار = 0.281 دينار كويتي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 