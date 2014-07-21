أرباح بيتك الكويتي ترتفع 10% في النصف/1

الكويت 21 يوليو تموز (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الإثنين إن ارباحه ارتفعت عشرة في المئة إلى 54.57 مليون دينار (193.2 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي مقابل 49.8 مليون دينار قبل عام.

وطبقا لحسابات رويترز فقد ارتفعت أرباح بيتك إلى 28.51 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بأرباح قدرها 26.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وقال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه "إن هذه الأرباح تعبر عن نجاح السياسة التي ينتهجها بيتك في المواءمة بين تسجيل نمو مستمر ومتوازن في مؤشرات الأداء وبين تعزيز المركز المالي من خلال الالتزام بأعلى معايير الضوابط المهنية.