أرباح إيكاروس الكويتية تهبط 17% في الربع/2

الكويت 5 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة إيكاروس للصناعات النفطية الكويتية اليوم الثلاثاء هبوط أرباحها الفصلية 17.5 بالمئة إلى 6.05 مليون دينار (21.36 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 7.33 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباح النصف الأول من العام الحالي بلغت 8.83 مليون دينار مقارنة بمبلغ 9.04 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وعزت الشركة في بيانها هبوط أرباحها إلى "الانخفاض في نسبة التوزيعات للاستثمارات المملوكة" وهبوط المبيعات في النصف الأول من 2014 مقارنة بما كان عليه الوضع في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحصلت الشركة على توزيعات نقدية من استثمارها في شركة التصنيع الوطنية بمبلغ 1.5 ريـال سعودي في النصف الأول من 2014 مقارنة بتوزيعات قدرها ريالين في الفترة ذاتها من 2013.