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أرباح أسمنت الكويت ترتفع 10% في الربع/2

Wed Aug 6, 2014 11:20am GMT
 
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الكويت 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت أرقام أعلنتها أسمنت الكويت اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها الفصلية عشرة بالمئة إلى 6.4 مليون دينار (22.7 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل 5.8 مليون قبل عام‬‬.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن أرباحها بلغت 11.6 مليون دينار في النصف الأول من السنة مقابل 10.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

(الدولار = 0.2823 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 