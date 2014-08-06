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بيت الطاقة الكويتية تتكبد خسائر في الربع/2

Wed Aug 6, 2014 11:25am GMT
 
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الكويت 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج بيت الطاقة القابضة الكويتية اليوم الأربعاء تكبد الشركة خسارة قدرها 3.7 مليون دينار (13.1 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل ربح قدره 313 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أنها خسرت 3.5 مليون دينار في النصف الأول من 2014 مقارنة بخسارة 342 ألف دينار في الفترة ذاتها من 2013.

(الدولار = 0.2823 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 