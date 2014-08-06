أرباح السينما الكويتية ترتفع 18% في الربع/2
الكويت 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنت اليوم الأربعاء ارتفاع أرباح شركة السينما الكويتية الوطنية 18 بالمئة إلى 2.6 مليون دينار (9.2 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 2.2 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 5.1 مليون دينار في النصف الأول من 2014 مقابل 4.1 مليون في الفترة ذاتها من 2013.
(الدولار = 0.2823 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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