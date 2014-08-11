أرباح عقارات الكويت ترتفع 7.5% في الربع/2
الكويت 11 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة عقارات الكويت 7.5 بالمئة إلى 1.72 مليون دينار (6.07 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل 1.6 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت البيانات التي أعلنتها الشركة بموقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الاثنين أن أرباحها بلغت 3.5 مليون دينار في النصف الأول مقابل 3.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.
(الدولار = 0.2832 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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