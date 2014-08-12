أرباح ‭الصالحية العقارية الكويتية ‬ ترتفع 32% في الربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية الكويتية اليوم الثلاثاء زيادة 32 بالمئة في الأرباح الفصلية لتصل إلى 2.74 مليون دينار في الربع الثاني من العام مقابل 2.08 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 5.3 مليون دينار في النصف الأول من العام مقابل 4.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية.