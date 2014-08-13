أرباح التجارية العقارية الكويتية تهبط 8% في الربع/2

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج شركة التجارية العقارية الكويتية اليوم الأربعاء هبوط أرباحها الفصلية ثمانية بالمئة إلى 1.44 مليون دينار (5.1 مليون دولار) في الربع الثاني من السنة مقابل 1.57 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 3.12 مليون دينار في النصف الأول من 2014 مقارنة بمبلغ 6.79 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف البيان "يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى عدم قيام الشركة ببيع أراض خلال الفترة الحالية فيما بلغت أرباح بيع الأراضي والعقارات بغرض المتاجرة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013 مبلغ 5.85 مليون دينار."