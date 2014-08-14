أرباح المصرية الكويتية تهبط 50% في الربع/2

الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الخميس تراجع الأرباح 50 بالمئة إلى 11.1 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 22.4 مليون دولار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت أرباحا قدرها 32.2 مليون دولار في النصف الأول من السنة مقابل 39 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)