أرباح تسهيلات الكويتية تهبط 25% في الربع/2

الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة التسهيلات التجارية الكويتية اليوم الخميس هبوط أرباحها 25 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.76 مليون دينار (9.8 مليون دولار) في الربع الثاني من العام.

وأوضحت النتائج التي نشرت في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت أرباحا قدرها 6.58 مليون دينار في النصف الأول من السنة مقابل 6.86 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.