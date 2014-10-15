أرباح بنك بوبيان الكويتي الإسلامي تقفز 151% في الربع/3
الكويت 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفزت أرباح بنك بوبيان الكويتي الإسلامي 151 بالمئة إلى 7.69 مليون دينار (26.6 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 3.1 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت النتائج التي أعلنت اليوم الأربعاء في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية والتابع لبنك الكويت الوطني حقق أرباحا بلغت 20.3 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 9.3 مليون دينار أرباحا في الفترة ذاتها من 2013.
وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بمبلغ 9.7 مليون دينار بسبب النمو في صافي إيرادات التمويل بمبلغ 4.3 مليون دينار بناء على زيادة حجم أصول البنك خلال هذه الفترة اضافة إلى زيادة صافي إيرادات الاستثمار وحصة في نتائج الشركات الزميلة بمبلغ 3.1 مليون دينار.
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