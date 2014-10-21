أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي ترتفع 10% في الربع/3

الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي عشرة بالمئة إلى 13.25 مليون دينار (45.9 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 12.05 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت بيانات البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية اليوم الثلاثاء أنه حقق 38.7 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع 35.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.