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نمو أرباح طيران الجزيرة الكويتية 23% في الربع/3 إلى 8.1 مليون دينار

Wed Oct 22, 2014 12:02pm GMT
 
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الكويت 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها مجموعة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الأربعاء نمو الأرباح الفصلية بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 8.1 مليون دينار (28.1 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 6.6 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن أرباح التسعة شهور الأولى من العام الجاري بلغت 13 مليون دينار مقابل 14.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

(الدولار = 0.2887 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير سها جادو)
 