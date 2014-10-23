أرباح بيت التمويل الكويتي تهبط 10% في الربع/3 بسبب انخفاض الإيرادات
الكويت 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الخميس هبوط أرباحه الفصلية عشرة بالمئة بسبب هبوط الإيرادات التشغيلية.
وبلغت الأرباح طبقا للبيان الذي نشرته بورصة الكويت 35.5 مليون دينار (122.8 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 39.3 مليون دينار قبل عام.
وبلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 90.1 مليون دينار مقارنة مع 89.1 مليون دينار.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 157.7 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 184.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.
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