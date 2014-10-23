مقدمة 1-تراجع أرباح بيت التمويل الكويتي 10% في الربع/3

(لإضافة تصريحات لرئيس مجلس الإدارة)

الكويت 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لبيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الخميس هبوط أرباحه الفصلية عشرة بالمئة بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية.

وبلغت الأرباح طبقا للبيان الذي نشرته بورصة الكويت 35.5 مليون دينار (122.8 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 39.3 مليون دينار قبل عام.

وارتفعت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 90.1 مليون دينار من 89.1 مليون دينار.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 157.7 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 184.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وقال حمد المرزوق رئيس مجلس الإدارة إن النتائج تأتي في خضم "حركة تغييرات كبيرة" يشهدها البنك مؤكدا أنها ستنعكس ايجابا على المستوى العام للخدمات المصرفية المقدمة سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.

وأضاف المرزوق الذي تولى منصبه هذا العام ويعول عليه المساهمون لإحداث تغييرات جذرية ترتقي بالبنك في تصريح صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن بيت التمويل الكويتي يسعى لتثبيت حصته السوقية محليا وزيادتها خلال الفترة القادمة مع تنويع مصادر الإيرادات من خلال البنوك الخارجية التابعة له.

وقال إن التوجهات في المرحلة الحالية ستكون نحو تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وضبط الإصلاحات الهيكلية وترشيد الإنفاق والتوظيف الأمثل للموارد مع تطبيق أعلى معايير الحوكمة وتعزيز التنسيق والتعاون على مستوى المجموعة.