برقان الكويتي يتحول للربحية في الربع/3 بفضل صافي دخل الفائدة

الكويت 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تحول بنك برقان الكويتي التابع لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) إلى تحقيق أرباح قدرها 15.35 مليون دينار (52.93 مليون دولار) في الربع الثالث من العام مقابل خسارة 10.31 مليون دينار قبل عام وذلك بفضل إيراداته التشغيلية.

وأظهرت البيانات التي أعلنها البنك على موقع بورصة الكويت أن أرباحه ارتفعت إلى 48.66 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 17.57 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وقال البنك في بيان إن ارتفاع الأرباح يعود إلى "النمو في صافي إيرادات الفوائد نتيجة للنمو في حجم الأعمال."