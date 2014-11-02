مقدمة 1-بنك برقان الكويتي يعود للربحية في الربع/3

(لإضافة تصريحات وتفاصيل)

الكويت 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تحول بنك برقان التابع لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) إلى تحقيق أرباح قدرها 15.35 مليون دينار (52.93 مليون دولار) في الربع الثالث من العام مقابل خسارة 10.31 مليون دينار قبل عام وذلك بفضل إيراداته التشغيلية.

وأظهرت البيانات التي أعلنها البنك على موقع بورصة الكويت أن أرباحه ارتفعت إلى 48.66 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 17.57 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وقال البنك في البيان إن ارتفاع الأرباح يعود إلى "النمو في صافي إيرادات الفوائد نتيجة للنمو في حجم الأعمال."

وقال ماجد عيسى العجيل رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان اليوم إن العمليات الدولية تسهم بنسبة 51 بالمئة من إيرادات المجموعة.

وأوضح في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن البنك حقق إيرادات تشغيلية بلغت 200.8 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2014.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 187.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات لتصل الى 112.6 مليون دينار مقابل 105.4 مليون دينار قبل عام.