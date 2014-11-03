تراجع صافي ربح زين الكويتية 13% في الربع/3

دبي 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت زين أكبر شركة اتصالات كويتية من حيث عدد المشتركين اليوم الاثنين تراجع أرباح الربع الثالث من العام 13 بالمئة لتأتي دون توقعات المحللين.

وقال المحتكر السابق الذي يعمل في ثماني دول في الشرق الأوسط وافريقيا في بيان إنه حقق 46 مليون دينار (158.4 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 53 مليون دينار قبل عام.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تبلغ الأرباح الفصلية لزين 60.1 مليون دينار.

وتراجعت أرباح الشركة في ستة فصول من الثمانية السابقة بفعل احتدام المنافسة في السوق المحلية وتعطيلات الخدمة في العراق الذي تمزقه الحرب وانخفاض حاد في قيمة العملة السودانية.