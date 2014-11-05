أرباح الكويتية للاستثمار تهبط 27% في الربع/3

الكويت 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها الشركة الكويتية للاستثمار اليوم الأربعاء هبوط أرباحها الفصلية 27 بالمئة إلى 1.34 مليون دينار (4.6 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 1.84 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت 6.6 مليون دينار أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل 8.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وأضاف البيان أن سبب هبوط الأرباح يعود إلى انخفاض إيرادات توزيع الأرباح من مشروع بوابة الكويت بمبلغ 1.9 مليون دينار عن السنة الماضية.

وأضاف أنه تم تحصيل مبلغ وقدره 230 ألف دينار توزيعات أرباح من هذا المشروع في 2014 مقابل 2.07 مليون دينار العام الماضي.