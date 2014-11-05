الأمان للاستثمار الكويتية تتحول إلى تحقيق الأرباح في الربع/3

الكويت 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة الأمان للاستثمار الكويتية اليوم الأربعاء تحول الشركة لتحقيق أرباح قدرها 3.3 مليون دينار (11.4 مليون دولار) في الربع الثالث من 2014 مقابل خسارة 1.2 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت 4.2 مليون دينار أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل خسارة 1.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وعزا البيان تحقيق الأرباح إلى أربعة أسباب أولها تحقيق أرباح من بيع شركة تابعة وثانيها زيادة أتعاب الإدارة بمبلغ 597 ألف دينار وثالثا انخفاض المصاريف التمويلية بمبلغ 419 ألف دينار وأخيرا انخفاض مصاريف عمومية إدارية بمبلغ 70 ألف دينار.