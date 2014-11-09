أرباح الصناعات المتحدة الكويتية تقفز 161% في الربع/3

الكويت 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قفزت أرباح شركة الصناعات المتحدة إحدى شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) 161 بالمئة إلى 3.32 مليون دينار (11.4 مليون دولار) في الربع الثالث من 2014 مقابل 1.27 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد أن أرباحها بلغت 8.73 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 6.59 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف البيان أن سبب ارتفاع الارباح هو "ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بالإضافة إلى الأرباح المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع."

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ خليفة عبد الله الجابر الصباح في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه " الأرباح المحققة هي أرباح طيبة وتسعى الإدارة إلى تحقيق المزيد من طموحات المساهمين."

تأسست شركة الصناعات المتحدة كشركة مساهمة مقفلة في 1979. وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في 1997. وتستثمر في قطاع الصناعات التحويلية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ رأسمالها المصرح به والمدفوع بالكامل 49.5 مليون دينار.