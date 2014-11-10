أرباح كامكو الكويتية ترتفع 84% في الربع/3

الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) 84 بالمئة إلى 1.01 مليون دينار (3.47 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 550 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت أن الشركة حققت 2.29 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل 2.07 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة إيرادات الأتعاب في الربع الثالث وأسعار الأسهم وارتفاع حصتها في شركات زميلة.