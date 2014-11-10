أرباح التسهيلات التجارية الكويتية تهبط 21% في الربع/3
الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة التسهيلات التجارية الكويتية اليوم الإثنين هبوط أرباحها 21 بالمئة إلى 2.62 مليون دينار (تسعة ملايين دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 3.31 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت النتائج التي نشرت بموقع بورصة الكويت أن الشركة حققت 9.2 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل 10.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.
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