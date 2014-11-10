أرباح التسهيلات التجارية الكويتية تهبط 21% في الربع/3

الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة التسهيلات التجارية الكويتية اليوم الإثنين هبوط أرباحها 21 بالمئة إلى 2.62 مليون دينار (تسعة ملايين دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 3.31 مليون دينار قبل عام.