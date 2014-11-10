الاستثمارات الوطنية الكويتية تتوقع أموالا من تصفية وحدة بحرينية

الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - توقعت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية إحدى شركات مجموعة الخرافي اليوم الإثنين تحصيل أموال لم تحددها نتيجة تصفية شركة بحرينية تابعة لها مما سيكون له "أثر إيجابي" على بياناتها المالية.

وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان نشر بموقع بورصة الكويت إن شركة الاستثمارات الخليجية المملوكة لها بنسبة 98 بالمئة عقدت أمس الأحد جمعية عمومية عادية حيث تمت مناقشة المركز المالي المجمع للشركة كما في الرابع من مايو أيار 2014.

وأضاف البيان أن للشركة الكويتية مطالبات مالية قديمة علي شركة الاستثمارات الخليجية تبلغ قيمتها 107.9 مليون دولار تقدر تقريبا بنسبة 82 بالمئة من مجموع المديونيات.

وقالت "أوضحت (لجنة التصفية) بأنها سوف تقوم بسداد ديون الشركة وفق حقوق الأولوية وأحكام القانون البحريني علما بأن واقع البيانات المالية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية .. تشير إلي أن موجودات الشركة تتكون من أموال نقدية وأصول."