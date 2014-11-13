تسوية الديون تقفز بأرباح ‭الساحل الكويتية‬ في الربع/3 إلى 18.9 مليون دينار

الكويت 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت شركة الساحل للتنمية والاستثمار الكويتية قفزة في أرباحها الفصلية التي بلغت 18.9 مليون دينار (64.9 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل مليونا واحدا قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت 16.6 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل خسارة 2.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.‬‬

وكانت الشركة سجلت خسائر قدرها 2.3 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي.

وعزت الشركة هذه القفزة في أرباح الربع الثالث إلى الربح الناتج من اتفاقيات تسوية الديون التي وقعتها الشركة في الربع الثالث وانخفاض تكاليف التمويل وكذلك انخفاض المصروفات العمومية.

(الدولار = 0.2911 دينار)