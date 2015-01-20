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نمو أرباح بنك الكويت الوطني 10% في 2014

Tue Jan 20, 2015 10:11am GMT
 
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الكويت 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء إنه حقق ارتفاعا في أرباحه السنوية بلغت نسبته عشرة بالمئة في 2014.

وقال أكبر بنك كويتي في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحه الصافية بلغت 894.2 مليون دولار في 2014 مقارنة مع 813.3 مليون دولار في 2013.

وأوضح أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم أي 30 فلسا للسهم الواحد وأسهم منحة بواقع خمسة أسهم لكل مئة سهم. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 