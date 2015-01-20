مقدمة 1-نمو أرباح بنك الكويت الوطني 10% في 2014

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الكويت 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء إنه حقق ارتفاعا في أرباحه السنوية بلغت نسبته عشرة بالمئة في 2014.

وقال أكبر بنك كويتي في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحه الصافية بلغت 894.2 مليون دولار في 2014 مقارنة مع 813.3 مليون دولار في 2013.

وطبقا لحسابات لرويترز بلغت أرباح البنك 57.9 مليون دينار في الربع الرابع من السنة الماضية مقابل 39.6 مليون دينار قبل عام وبنسبة نمو قدرها 46.4 بالمئة.

وقال البنك إن القروض والسلف نمت 11.3 بالمئة كما في نهاية ديسمبر كانون الأول 2014 لتبلغ 40.7 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه قبل عام في حين نمت ودائع العملاء 7.5 بالمئة إلى 38.5 مليار دولار.

وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.50 بالمئة كما في نهاية ديسمبر كانون الأول 2014 من 1.96 بالمئة قبل عام وارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 276 بالمئة خلال هذه الفترة من نحو 200 بالمئة قبل عام.

وقال ناصر مساعد الساير رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني إن البنك "واصل أداءه القوي خلال العام 2014 وهو ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952."

وارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك في 2014 إلى 2.3 مليار دولار بنمو 5.6 بالمئة مقارنة مع 2013.