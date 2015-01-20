أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع لمثليها في 2014
الكويت 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات التي أعلنها بنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء ارتفاعا قدره 110.44 بالمئة في الأرباح لتصل إلى 28.2 مليون دينار (95.9 مليون دولار) في 2014 مقابل 13.4 مليون في 2013.
وأوضح بيان للبنك وتلقت رويترز نسخة منه أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع خمسة فلوس نقدية للسهم وخمسة أسهم لكل مئة سهم أرباحا عن 2014. والدينار الكويتي ألف فلس.
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