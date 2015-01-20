أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع لمثليها في 2014

الكويت 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات التي أعلنها بنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء ارتفاعا قدره 110.44 بالمئة في الأرباح لتصل إلى 28.2 مليون دينار (95.9 مليون دولار) في 2014 مقابل 13.4 مليون في 2013.