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الكويتية للاستثمار تسجل خسائر في الربع/4

Wed Mar 25, 2015 9:10am GMT
 
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الكويت 25 مارس آذار (رويترز) - سجلت شركة الكويتية للاستثمار خسائر في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 184 ألف دينار (613 ألف دولار) مقارنة مع أرباح صافية قدرها مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013 لكنها تمكنت من تحقيق أرباح في عام 2014 بأكمله.

وأظهرت البيانات المالية التي أعلنتها الشركة لبورصة الكويت اليوم الأربعاء أنها حققت أرباحا سنوية بلغت 6.39 مليون دينار في 2014 مقابل 9.62 مليون دينار في 2013.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع عشرة فلوس لكل سهم عن 2014. والدينار ألف فلس.

(الدولار = 0.3 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 