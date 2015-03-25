الكويتية للاستثمار تسجل خسائر في الربع/4

الكويت 25 مارس آذار (رويترز) - سجلت شركة الكويتية للاستثمار خسائر في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 184 ألف دينار (613 ألف دولار) مقارنة مع أرباح صافية قدرها مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013 لكنها تمكنت من تحقيق أرباح في عام 2014 بأكمله.