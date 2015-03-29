أجيليتي الكويتية تقلص توزيعات 2014 رغم نمو أرباح الربع/4

دبي 29 مارس آذار (رويترز) - قلصت أجيليتي الكويتية أكبر شركة لوجستيات خليجية توزيعات أرباح 2014 رغم زيادة صافي ربح الربع الأخير من السنة الماضية والعام بأكمله بنسبة عشرة بالمئة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إن صافي ربح الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014 زاد إلى 13.7 مليون دينار (45.7 مليون دولار) وذلك تمشيا مع تقديرات سيكو البحرين.

ونما صافي ربح 2014 بالنسبة ذاتها إلى 50.8 مليون دينار حسبما ذكر البيان.

لكن أجيليتي قالت إن مجلس الإدارة اقترح لعام 2014 توزيعا نقديا قدره 0.035 دينار للسهم وأسهما مجانية قدرها خمسة أسهم لكل 100 سهم في حوزة المستثمرين.

ويتماشى توزيع الأسهم المجانية مع رقم 2013 لكن الشق النقدي أقل حيث بلغت توزيعات السنة السابقة 0.04 دينار للسهم بحسب بيانات لتومسون رويترز.