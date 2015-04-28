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الأرباح الصافية لطيران الجزيرة الكويتية ترتفع 44.6% في الربع/1

Tue Apr 28, 2015 11:31am GMT
 
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الكويت 28 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مجموعة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء إن ارباحها الصافية ارتفعت 44.6 بالمئة لتبلغ ثلاثة ملايين دينار (9.9 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن هذا النمو جاء "بفضل زيادة الطلب وارتفاع في نسبة إشغال المقاعد."

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان بودي إن هذا الارتفاع في الأرباح "يؤكد على نجاح قرار الشركة بالتركيز على قطاع الطيران التجاري حيث أن فرص نمو هذا القطاع تمكث في الفرص التي يوفرها السوق المحلي على الرغم من التحديات السياسية الإقليمية."

وأضاف أن الشركة تعمل في أحد الأسواق الأكثر نموا من ناحية عدد السكان وتتمتع أيضا بمستوى عال للدخل المتاح للفرد الواحد. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 