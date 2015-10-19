Tue 8 Aug 2017 | 23:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو أرباح زين البحرين 91% في الربع/3 مع خفض التكاليف

Mon Oct 19, 2015 6:52pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت زين البحرين لاتصالات الهاتف المحمول اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 91 بالمئة حيث استقطبت الشركة مزيدا من المشتركين في خدمات البيانات وخفضت التكاليف.

وقالت الشركة المملوكة بنسبة أغلبية لزين الكويتية إنها حققت 1.34 مليون دينار (3.55 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 0.7 مليون دينار قبل عام.

وعزت زين البحرين الأرباح إلى النمو المتسارع لمشتركي بيانات المحمول وزيادة الكفاءة التشغيلية لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر.

(الدولار = 0.3770 دينار بحريني) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 