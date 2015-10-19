نمو أرباح زين البحرين 91% في الربع/3 مع خفض التكاليف

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت زين البحرين لاتصالات الهاتف المحمول اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 91 بالمئة حيث استقطبت الشركة مزيدا من المشتركين في خدمات البيانات وخفضت التكاليف.

وقالت الشركة المملوكة بنسبة أغلبية لزين الكويتية إنها حققت 1.34 مليون دينار (3.55 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 0.7 مليون دينار قبل عام.

وعزت زين البحرين الأرباح إلى النمو المتسارع لمشتركي بيانات المحمول وزيادة الكفاءة التشغيلية لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر.