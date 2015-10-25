تراجع أرباح زين الكويتية 18% في الربع/3

25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت زين أكبر شركة اتصالات كويتية من حيث عدد المشتركين اليوم الأحد تراجع أرباح الربع الثالث من العام 18 بالمئة مواصلة انخفاضها المطرد.

وقال المحتكر السابق في بيان إن صافي الربح بلغ 38 مليون دينار (125.50 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 46 مليون دينار قبل عام. وتعمل زين في ثماني دول بالشرق الأوسط وافريقيا.

كان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا أن تدور الأرباح الفصلية للشركة بين 37 و46.1 مليون دينار.

وأعلنت الشركة تراجع أرباحها في عشرة من الاثني عشر فصلا السابقة بفعل احتدام المنافسة المحلية وأعطال الخدمة وارتفاع التكاليف في العراق الذي تمزقه الحرب وتقلبات سعر الصرف.

وبلغت إيرادات الربع الثالث 292 مليون دينار مقارنة مع 294 مليونا قبل عام.

وتتنافس زين في سوقها المحلية مع أريد الكويت التابعة لأريد القطرية ومع فيفا التابعة للاتصالات السعودية.