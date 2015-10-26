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ارتفاع طفيف لأرباح بنك الخليج الكويتي في الربع/3

Mon Oct 26, 2015 11:19am GMT
 
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الكويت 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الإثنين نموا طفيفا في أرباحه الفصلية لتصل إلى 10.96 مليون دينار (36.2 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحال مقابل 10.9 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن البنك حقق أرباحا بلغت 29.62 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقابل 26.52 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.

(الدولار = 0.3027 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 