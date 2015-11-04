ارتفاع طفيف لأرباح المباني الكويتية في 9 أشهر

الكويت 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة المباني الكويتية اليوم الأربعاء إن أرباحها الصافية بلغت 36.6 مليون دينار (120.8 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل 36.3 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن ربحية السهم بلغت 43.32 فلس في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بربحية قدرها 42.91 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي.

وطبقا لحسابات رويترز فقد بلغت أرباح شركة المباني 12.3 مليون دينار في الربع الثالث من 2015 مقارنة مع 11.8 مليون دينار قبل عام.