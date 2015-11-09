أرباح جلوبل الكويتية تهبط 16% في 9 أشهر

الكويت 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية اليوم الاثنين هبوط أرباحها 16 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2015.

وقالت الشركة في بيان إن أرباحها الصافية بلغت 5.9 مليون دينار (19.4 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع سبعة ملايين دينار في الفترة المقابلة من 2014.

وقالت مها الغنيم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة "أثبت عام 2015 بأنه عام صعب ومليء بالتحديات لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقد كان لانخفاض أسعار النفط والتقلبات الجيوسياسية الأثر السلبي على التوقعات الاقتصادية وأداء أسواق الأسهم في المنطقة وتدفق صفقات الاستثمارات المصرفية وعملية استقطاب الأموال الجديدة.

"على الرغم من هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة إلا أننا مازلنا نحقق الأرباح ونخلق القيمة المضافة من خلال مرونة وقوة الأعمال الأساسية وتقديم الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع متطلبات العملاء."

وقال البيان إن الأصول المدارة لصالح العملاء بلغت 1.1 مليار دينار من خلال محافظ إستثمارية وعدد من الصناديق التي "حقق العديد منها أداء فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة."

وأضاف أن جلوبل تمكنت وبمساهمة من الأفرع الخارجية من استقطاب أموال جديدة بنحو 150 مليون دولار من خلال المنتجات الجديدة التي جرى طرحها باستراتيجيات مختلفة منها العقارات المدرة للدخل في بريطانيا وحلول إدارة النقد ومحافظ الحالات الخاصة والأسهم الخليجية.