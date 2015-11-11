أمريكانا الكويتية تحقق ارتفاعا طفيفا في أرباح الربع/3

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الأربعاء أنها حققت ارتفاعا نسبته 0.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة المتخصصة في صناعة الأغذية في بيان للبورصة إنها حققت صافي ربح بلغ 11.02 مليون دينار (36.27 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 سبتمبر أيلول مقابل 10.94 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأمريكانا صاحبة حقوق امتياز لسلاسل مطاعم في منطقة الشرق الأوسط من بينها كنتاكي.

وقالت الشركة إن ربحها الفصلي ارتفع على أساس سنوي بفضل التأثر "إيجابيا بوجود موسمية" حيث شهد الربع جزءا من شهر رمضان كما حل فيه عيد الفطر وعيد الأضحى وهي مواسم غالبا ما تعزز مبيعات الأغذية وخدمات الضيافة.

ويجري مساهمو أمريكانا منذ أوائل 2014 مباحثات مع مشترين محتملين لبيع حصة في الشركة.

وكانت أمريكانا -التي تملك عائلة الخرافي حصة أغلبية فيها بحسب بيانات رويترز- قالت في 13 سبتمبر أيلول إن المباحثات جارية مع عدة أطراف لكنها لم تتلق أي عروض لشراء حصة في الشركة حتى الآن.