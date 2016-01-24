أرباح فيفا الكويتية تهبط 9% في الربع/4

الكويت 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة فيفا للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الأحد هبوط أرباحها الصافية تسعة في المئة في الربع الرابع من 2015 لتصل إلى 10.11 مليون دينار (33.32 مليون دولار)مقابل 11.1 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت أرباحا بلغت 42.96 مليون دينار في سنة 2015 مقابل 40.36 مليون دينار في 2014.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن سنة 2015.

(الدولار = 0.3034 دينار)