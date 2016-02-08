طيران الجزيرة الكويتية تتحول للربحية في 2015

الكويت 8 فبراير شباط (رويترز) - تحولت مجموعة طيران الجزيرة الكويتية إلى الربحية في عام 2015 محققة أرباحا قدرها 15.4 مليون دينار (51.3 مليون دولار) مقابل خسارة 2.9 مليون دينار في 2014.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2015 بنسبة 15 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 15 فلسا للسهم بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة ملايين دينار.

وطبقا لحسابات رويترز فإن أرباح الشركة بلغت 900 ألف دينار في الربع الأخير من 2015 مقارنة مع خسارة 15.8 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2014.